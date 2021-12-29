Дом взорвался в селе Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района около 14:20.

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Какова причина взрыва

Прибывшие на вызов спасатели установили, что произошел взрыв газа. Предварительная причина возгорания – разгерметизация газового баллона.

Здание, где произошел взрыв, пристроено к 2-этажному жилому дому. Там выбило окна и двери, а частично повредило капитальную стену.

Есть жертва

При взрыве бетонной конструкции погиб гражданин 1941 года рождения. От ГСЧС привлекали 2 единицы техники и 13 спасателей.