Дом взорвался в селе Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района около 14:20.
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Какова причина взрыва
Прибывшие на вызов спасатели установили, что произошел взрыв газа. Предварительная причина возгорания – разгерметизация газового баллона.
Здание, где произошел взрыв, пристроено к 2-этажному жилому дому. Там выбило окна и двери, а частично повредило капитальную стену.
Есть жертва
При взрыве бетонной конструкции погиб гражданин 1941 года рождения. От ГСЧС привлекали 2 единицы техники и 13 спасателей.
Взрыв дома / Фото ГСЧС
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