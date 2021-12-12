Крім того, знищили 20 автомобілів та пультів управління дронами. Загалом коаліція здійснила 36 операцій проти хуситів.

Раніше Хусити запустили 2 ракети у мечеть в Ємені: загинули 29 людей

Очолювана Саудівською Аравією в Ємені коаліція повідомила, що протягом останніх 24 годин знищила 190 хуситів,

– мовиться у повідомленні. Додали, що коаліція регулярно знищує військові об'єкти хуситів для запобігання їхніх ударів по території Саудівської Аравії, зокрема, прикордонних. Що відбувається у Ємені