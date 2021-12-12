Крім того, знищили 20 автомобілів та пультів управління дронами. Загалом коаліція здійснила 36 операцій проти хуситів.

Раніше Хусити запустили 2 ракети у мечеть в Ємені: загинули 29 людей

Очолювана Саудівською Аравією в Ємені коаліція повідомила, що протягом останніх 24 годин знищила 190 хуситів,
– мовиться у повідомленні.

Додали, що коаліція регулярно знищує військові об'єкти хуситів для запобігання їхніх ударів по території Саудівської Аравії, зокрема, прикордонних.

Що відбувається у Ємені

  • У 2014 році приєднані до Ірану хусити вигнали підтримуваний Саудівською Аравією уряд із столиці Сани. Самі ж бойовики переконують, нібито борються з корумпованою системою та іноземною агресією.
  • Коаліція сил на чолі з Ер-Ріядом втрутилася в Ємен ще у березні 2015 року. Відтоді в країні триває громадянська війна між прихильниками президента Хаді та повстанцями-хуситами.
  • У жовтні 2021 року хусити заявили, що вони захопили нову територію в багатих на енергію провінціях Шабва і Маріб. Оскільки бойовики контролюють північ країни, уряд засідає в місті Аден – найбільшому порту Ємену.