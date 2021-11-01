Хусити випустили 2 ракети у мирних жителів

Про трагедію повідомив міністр інформації країни. Серед загиблих та постраждалих є діти й жінки. Напад відбувся ввечері 31 жовтня.

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За інформацією ООН, через загострення бойових дій між урядовими силами та хуситами у Марібі, довелось евакуйовувати близько 10 тисяч людей. Організація вимагає створити гуманітарний коридор для допомоги.

В ООН зазначили також, що війна в Ємені спричинила найбільшу гуманітарну кризу у світі. Приблизно 16 мільйонів людей загинули від голоду, адже хусити заборонили імпорт до районів, які вони контролюють.

Зверніть увагу! 29 жовтня 2021 року Україна ввела санкції проти Ємену.

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