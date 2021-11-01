Хуситы выпустили 2 ракеты в мирных жителей

О трагедии сообщил министр информации страны. Среди погибших и пострадавших есть дети и женщины. Нападение произошло вечером 31 октября.

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По информации ООН, из-за обострения боевых действий между правительственными силами и хуситами в Марибе пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек. Организация требует создания гуманитарного коридора для помощи.

В ООН отметили также, что война в Йемене повлекла за собой крупнейший гуманитарный кризис в мире. Около 16 миллионов человек погибли от голода, ведь хуситы запретили импорт в районы, которые они контролируют.

Обратите внимание! 29 октября 2021 года Украина ввела санкции против Йемена.

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