Речь идет о введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Пресс-служба Офиса Президента сообщила, что будет контролировать выполнение этого решения секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Заметьте Швейцария расширила санкции против россиян за оккупацию Крыма
Санкции против Йемена Совет Безопасности ООН ввел в 2014 году.
Причиной стали боевые действия на территории страны. В частности, санкции предусматривают замораживание активов и ограничения на поездки для людей, находящихся в черном списке.
Йемен: последние события
- Осенью 2021 года отношения между правительственными войсками и хуситами в очередной раз обострились.
- В эпицентре конфликта оказалась провинция Эль-Байда.
- Жертвами стали по меньшей мере 45 человек. В частности, 25 боевиков.
- Местные СМИ сообщили, что "хуситы расширили свою военную кампанию после захвата ключевых районов, находившихся под контролем армии правительства, в провинции Эль-Байда в результате ожесточенных боев".