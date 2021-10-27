Об этом сообщает швейцарский государственный секретариат экономики.
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Швейцария ввела санкции
Швейцария расширила свой санкционный список, в него попали:
- начальник управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк;
- руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев;
- крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов;
- следователь Магомед Магомедов;
- прокурор Евгений Колпиков.
Их внесли в перечень за активную поддержку "действий и осуществления политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
ЕС продлил санкции против России
Европейский Союз 8 сентября согласовал продление санкций против россиян
и российских компаний. Ограничения будут действовать до 15 марта 2022 года.
Действующие санкции предусматривают:
- Запрет на поездки в ЕС;
- Замораживание активов;
- Запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов для физических лиц и организаций, которые находятся под санкциями.
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Что известно о санкциях ЕС против России
Ограничения ввели в марте 2014 года. С тех пор их продлевали каждые пол года. Есть и другие санкции ЕС введенные из-за политики Москвы.
Так, санкции против российской экономики действуют до 31 января 2022 года. Ограничения из-за оккупации Крыма и Севастополя – до 23 июня 2022 года.