В перечень добавили людей, которые работают в так называемом "судебном секторе" временно оккупированного Россией Крыма.

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Кто попал под санкции

Белоусов Михаил – так называемый "судья" в Симферополе, Долгополов Андрей – "глава райсуда" в Симферополе, Колпиков Евгений – прокурор в Ростове-на-Дону, Магомедов Магомед – "следственное управление СК" по Крыму, Михайлюк Леонид – "глава управления ФСБ" по Крыму, Можелянский Виктор – "заместитель главы райсуда" в Симферополе, Редько Галина – "судья верховного суда" Крыма, Терентьев Владимир – "глава управления СК" по Крыму.

Что известно о продлении санкций

ЕС еще 8 сентября согласовал продление санкций против российских компаний и россиян. Сейчас ограничения продлили до 15 марта 2022 года. Они распространяются на 185 человек и 48 субъектов хозяйствования

Санкции предусматривают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов оккупантов на территории ЕС.

Обратите внимание! Санкции ввели в марте 2014 года, когда Россия оккупировала Крым. С тех пор их продолжают каждые полгода.