Про це повідомляє швейцарський Державний секретаріат економіки.

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Швейцарія ввела санкції

Швейцарія розширила свій санкційний список, до нього потрапили:

начальник управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Леонід Михайлюк;

керівник Головного слідчого управління СК Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Володимир Терентьєв;

кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов;

слідчий Магомед Магомедов;

прокурор Євген Колпіков.

Їх внесли до переліку за активну підтримку "дій і здійснення політики, яка підриває та загрожує територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України".

ЄС продовжив санкції проти Росії

Європейський Союз 8 вересня погодив продовження санкцій проти росіян

та російських компаній. Обмеження діятимуть до 15 березня 2022 року.

Чинні санкції передбачають:

Заборону на поїздки в ЄС;

Заморожування активів;

Заборона на надання коштів чи інших економічних ресурсів для фізичних осіб та організацій, які є під санкціями.

До слова В ЄС назвали імена 8 росіян, які потрапили під нові санкції за окупацію Криму: перелік