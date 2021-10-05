Санкції проти Росії наклали за порушення територіальної цілісності України.

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Як сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, рішення про продовження санкції проти Росії підтримали

Чорногорія та Албанія (країни-кандидати на вступ до ЄС);

Норвегія (член Європейського Економічного Простору)

Вони (країни – 24 канал) будуть гарантувати, що їх національна політика відповідала даному рішенню Ради. Україна також долучається до цього рішення Ради,

– цитує пресслужба Ради ЄС заяву Борреля.

Що передбачають санкції проти Росії

Санкції застосовуються до 177 фізичних і 48 юридичних осіб. Чинні обмеження передбачають:

заборону на поїздки в ЄС,

заморозку активів,

заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів.

Додамо, що Володимир Зеленський 5 жовтня увів у дію рішення РНБО про введення санкцій за проведення виборів до Держдуми Росії на окупованих територіях України. У санкційному списку опинилися кандидати в депутати.