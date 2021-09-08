Нові санкції ЄС

Обмеження ввели проти 177 людей та 44 організацій. Їх звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України.

Рекомендуємо Лише санкції, – Чубаров про те, як звільнити кримських татар з в'язниць окупантів

ЄС дав зелене світло, щоб продовжити на пів року візові заборони та заморожування активів для 177 осіб та 44 суб'єктів,

– розповів журналіст.

Відповідні обмеження вперше запровадили у 2014 році.

Що відомо про європейські обмеження проти Росії

Посилення санкцій проти Росії обговорили на саміті Кримської платформи 23 серпня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що обмеження проти держави-агресора планували ввести через політичні репресії проти кримських татар.

Глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що звільнити кримських татар з російських в'язниць можна лише санкціями.

Повний текст публікації Рікарда Джозв'яка у твітері:

"Посли ЄС дали зелене світло, щоб продовжити на пів року візові заборони та заморожування активів для 177 осіб та 44 суб'єктів, яких звинувачують у підриві територіальної цілісності України. Санкціям тепер 7 років, а з 2014 року додано більше імен".