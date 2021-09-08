Что известно о санкциях ЕС

Ограничение ввели против 177 человек и 44 организаций. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

ЕС дал зеленый свет, чтобы продлить на полгода визовые запреты и замораживание активов для 177 человек и 44 субъектов,

– рассказал журналист.

Соответствующие ограничения впервые ввели в 2014 году.

Что известно о европейских ограничениях против России

Усиление санкций против России обсудили на саммите Крымской платформы 23 августа.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что ограничения против государства-агрессора планировали ввести из-за политических репрессий против крымских татар.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что освободить крымских татар из российских тюрем можно только санкциями.

Полный текст публикации Рикарда Джозвьяка в твиттере:

"Послы ЕС дали зеленый свет, чтобы продлить на полгода визовые запреты и замораживание активов для 177 человек и 44 субъектов, которых обвиняют в подрыве территориальной целостности Украины. Санкциям теперь 7 лет, а с 2014 года добавлено более имен".

Новость дополняется ...