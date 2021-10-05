Санкции против России наложили за нарушение территориальной целостности Украины.

Больше об этом ЕС продлил персональные санкции против России из-за агрессии против Украины

Как сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, решение о продлении санкций против России поддержали:

Черногория и Албания (кандидаты на вступление в ЕС);

Норвегия (член Европейского экономического пространства).

Они (страны – 24 канал) будут гарантировать, что их национальная политика соответствовала данному решению Совета. Украина также присоединяется к этому решению Совета,

– цитирует пресс-служба Совета ЕС заявление Борреля.

Что предусматривают санкции против России

Санкции применяются к 177 физическим и 48 юридическим лицам. Действующие ограничения предусматривают:

запрет на поездки в ЕС,

заморозку активов,

запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов.

Добавим, что Владимир Зеленский 5 октября ввел в действие решение СНБО о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины. В санкционном списке оказались кандидаты в депутаты.