Санкции против России наложили за нарушение территориальной целостности Украины.
Больше об этом ЕС продлил персональные санкции против России из-за агрессии против Украины
Как сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, решение о продлении санкций против России поддержали:
- Черногория и Албания (кандидаты на вступление в ЕС);
- Норвегия (член Европейского экономического пространства).
Они (страны – 24 канал) будут гарантировать, что их национальная политика соответствовала данному решению Совета. Украина также присоединяется к этому решению Совета,
– цитирует пресс-служба Совета ЕС заявление Борреля.
Что предусматривают санкции против России
Санкции применяются к 177 физическим и 48 юридическим лицам. Действующие ограничения предусматривают:
- запрет на поездки в ЕС,
- заморозку активов,
- запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов.
Добавим, что Владимир Зеленский 5 октября ввел в действие решение СНБО о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины. В санкционном списке оказались кандидаты в депутаты.