Мовиться про запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Пресслужба Офісу Президента повідомила, що контролюватиме виконання цього рішення секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
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Санкції проти Ємену Рада Безпеки ООН запровадила у 2014 році.
Причиною стали бойові дії на території країни. Зокрема, санкції передбачають заморожування активів та обмеження на поїздки для людей, які перебувають у чорному списку.
Ємен: останні події
- Восени 2021 року відносини між урядовими військами і хуситами вкотре загострилися.
- В епіцентрі конфлікту опинилася провінція Ель-Байда.
- Жертвами стали щонайменше 45 людей. Зокрема, 25 бойовиків.
- Місцеві ЗМІ повідомили, що "хусити розширили свою військову кампанію після захоплення ключових районів, що перебували під контролем армії уряду, в провінції Ель-Байда в результаті запеклих боїв".