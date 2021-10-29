Мовиться про запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Пресслужба Офісу Президента повідомила, що контролюватиме виконання цього рішення секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Зауважте Швейцарія розширила санкції проти росіян за окупацію Криму

Санкції проти Ємену Рада Безпеки ООН запровадила у 2014 році.

Причиною стали бойові дії на території країни. Зокрема, санкції передбачають заморожування активів та обмеження на поїздки для людей, які перебувають у чорному списку.

Ємен: останні події

Восени 2021 року відносини між урядовими військами і хуситами вкотре загострилися.

В епіцентрі конфлікту опинилася провінція Ель-Байда.

Жертвами стали щонайменше 45 людей. Зокрема, 25 бойовиків.

Місцеві ЗМІ повідомили, що "хусити розширили свою військову кампанію після захоплення ключових районів, що перебували під контролем армії уряду, в провінції Ель-Байда в результаті запеклих боїв".

Зауважте! Влітку 2021 року хусити здійснили ракетний обстріл по військовій базі. Жертвами стали 30 військових. Окрім того, було відомо про понад 60 постраждалих.