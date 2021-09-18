Окрім того, загинули щонайменше 20 солдатів урядових військ. Наразі хусити рухаються у бік провінції Аб'ян, яку контролює уряд.
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Хусити розширили свою військову кампанію після захоплення ключових районів, що перебували під контролем армії уряду, в провінції Ель-Байда в результаті запеклих боїв,
– мовиться у повідомленні.
Удар по військовій базі у Ємені
- Через ракетний обстріл військової бази Аль-Анад у Ємені загинули щонайменше 30 людей. Окрім того, відомо про 30 постраждалих. Багато з них отримали опіки третього ступеня.
- База Аль-Анад розташована на відстані 60 кілометрів на північ від міста Аден та перебуває під контролем уряду Ємену. Цю територію контролює уряд Ємену.
- Одна з ракет, яку випустили хусити, влучила в ангар. Там саме відпочивали військові. За офіційними даними, на військовій базі відбулися щонайменше 3 вибухи.
- Наразі відповідальності за вибух на себе ніхто не взяв.
- Водночас у Ємені звинувачують у вибуху хуситів.