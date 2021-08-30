По данным военных, большинство раненых сейчас находятся в критическом состоянии и получили ожоги третьей степени. Поскольку спасатели продолжают работать на месте происшествия, число жертв может возрасти.

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Что известно про обстрел базы

Ракетный обстрел осуществили по крупнейшей военной базе в Йемене – Аль-Анад. Она расположена в 60 километрах к северу от города Аден и находится под контролем правительства Йемена.

Справка. Военная база размещает военных из коалиции под руководством Саудовской Аравии.

Одна из ракет попала в ангар, где отдыхали военнослужащие. Другая попала в группу военных, которые в это время тренировались. Хуситы отправляли туда беспилотники.

Официальные лица Йемена заявили, что на авиабазе произошло по меньшей мере 3 взрыва. Однако никто сразу не взял на себя ответственность за нападение.

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В Йемене в нападении на базу обвинили хуситов. Их военный представитель этого и не подтвердил, и не опроверг.

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