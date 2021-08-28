Целью запрета является укрепление энергетической безопасности в Европе. Эти изменения внесли в дополнение к Федеральному положению о военных закупках.
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Запрет касается конкретно Европы
Теперь военные базы США в Европе не могут покупать продукцию российского энергетического рынка. Однако у этого правила есть интересный момент – базы на территории других континентов могут беспрепятственно покупать энергоресурсы у России.
Например, запрет не коснется американских баз в Турции.
Еще одной из причин запрета является риск перебоев в поставках ресурсов из России, что негативно будет влиять на работу баз. Однако в Пентагоне говорят о возможных исключениях из новых правил.
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