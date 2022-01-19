Його обслуговує державний трубопровідний оператор Botas. Далі почалася пожежа, вогонь перекинувся на шосе.
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Вибух у Туреччині 18 січня стався на нафтопроводі з Іраку
18 січня біля міста Кахраманмараш у на південному сході Туреччини стався вибух на нафтопроводі Кіркук – Джейхан державного оператора Botas ("Боташ"). Почалася велика пожежа, вогонь перекинувся на дорогу.
Тим часом рух нафти у трубах зупинили – щоб наслідки не були гіршими. Про причини ж вибуху поки нічого не відомо.
Daily Sabah пише, що трубопровід Кіркук – Джейхан раніше атакували терористи з Курдистану та "Ісламської держави". Та офіційно ніхто не вказував, що випадок 18 січня із ними пов'язаний.
Мер Кахраманмараша Хайреттін Гюнгор запевнив, що ніхто через інцидент не загинув. Але кількість постраждалих не назвав. За його ж словами, вогонь намагаються подолати два десятки пожежних автомобілів.
Зверніть увагу:
- Буквально днями, 17 січня, в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) прогримів вибух і спалахнула пожежа на нафтових танкерах і в аеропорту.
- Також у 2021 році великі вибухи ставалися на нафтопроводі в Ірані та на нафтовій платформі у Мексиканській затоці.
Про інший вибух в Еміратах (влітку у Дубаї) – дивіться відео