Нафтопровід вибухнув на півдні іранської провінції Ілам. Внаслідок цього загинули та постраждали люди.

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Деталі вибуху на нафтопроводі в Ірані

Інцидент стався на відстані 20 кілометрів від міста Шуш на нафтопроводі "Чешме-йе хош".

За останніми даними, кількість загиблих збільшилася до 3, а поранених – до 3,

– йдеться в повідомленні.

Усі загиблі та постраждалі – місцеві робітники з Дехлорана.

До слова, раніше інформували про 2 жертв інциденту та 1 пораненого.

Міністр нафти Біджан Зангане закликав національну нафтову компанію негайно провести розслідування інциденту. Він також просить допомогти постраждалим працівникам та сім'ям загиблих робітників та інженерів.

Довідка. Нафтопровід "Чешме-йе хош" перекачує паливо в місто Ахваз на південному заході Ірану.

Попередній схожий інцидент

На нафтопереробному заводі Petromidia поблизу румунського міста Неводарі 2 липня стався вибух.

У результаті загинув чоловік, ще 5 людей – постраждали.

Нафтопровід вибухнув біля міста Дехлоран: дивіться карту