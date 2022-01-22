Крім цього, ще 9 цивільних зазнали різних травм. Їх доставили до місцевої лікарні. За словами медиків, 3 людей перебувають у важкому стані.

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Хто за цим стоїть – поки невідомо

Як стверджують бойовики "Талібану", вибухнула бомба, що була прикріплена до паливного бака мікроавтобуса. Інцидент трапився зранку в суботу, 22 січня. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за трагедію. Таліби заявили, що почали розслідування.

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