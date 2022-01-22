Крім цього, ще 9 цивільних зазнали різних травм. Їх доставили до місцевої лікарні. За словами медиків, 3 людей перебувають у важкому стані.

Раніше Через сходження лавини в Афганістані загинули люди

Хто за цим стоїть – поки невідомо

Як стверджують бойовики "Талібану", вибухнула бомба, що була прикріплена до паливного бака мікроавтобуса. Інцидент трапився зранку в суботу, 22 січня. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за трагедію. Таліби заявили, що почали розслідування.

Зверніть увагу! Після того, як таліби захопили владу в Афганістані, у країні почастішали вибухи. Втім, це напад став першим таким у провінції Герат.

Схожі інциденти в Афганістані

Восени 2021 року вибухнув мікроавтобус у передмісті Кабула. Загинув місцевий журналіст – репортер Хамід Сайгані. Ще 4 людей опинилися у лікарні.

репортер Хамід Сайгані. Ще 4 людей опинилися у лікарні. Раніше у листопаді пролунав потужний вибух у мечеті афганської провінції Нангархар. Будівля розташована біля кордону з Пакистаном. Відомо про щонайменше 3 жертв.

Трагічний інцидент стався й біля військового госпіталю у Кабулі. 2 потужних вибухи та стрілянина забрали життя щонайменше 19 людей.

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