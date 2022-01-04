Про це повідомив голова Управління стихійним лихом провінції Дайкунді Асадулла Сарварі. Він зазначив, що лавина накрила селище Харзар у повіті Кіті.

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Через негоду перекриті дороги

За словами Сарварі, у багатьох повітах провінції зараз інтенсивний снігопад. Саме тому багато доріг закриті для проїзду.

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Як врятуватися під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу

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