Про це повідомив голова Управління стихійним лихом провінції Дайкунді Асадулла Сарварі. Він зазначив, що лавина накрила селище Харзар у повіті Кіті.
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Через негоду перекриті дороги
За словами Сарварі, у багатьох повітах провінції зараз інтенсивний снігопад. Саме тому багато доріг закриті для проїзду.
Як врятуватися під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу
Сходження лавин: останні новини
- У Південній Осетії зійшла лавина, під якою опинились військові. На момент лиха вони були в казармі. Загинули щонайменше 2 людей.
- У австрійських горах загинули 3 лижників, а ще 4 – постраждали. Трагедія трапилася внаслідок сходження лавини в районі Твенг у провінції Зальцбург.
- У Польщі в засніжених Татрах застрягла українка, яка підіймалася в гори без підготовки. За нею відправили рятувальників на гелікоптері.
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