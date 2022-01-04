Якою буде погода 4 січня

У західних та східних областях синоптики прогнозують сильний вітер. Пориви становитимуть 15 – 20 метрів на секунду.

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У Карпатах вітер буде ще сильніший – 25 – 28 метрів на секунду. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, через відлигу на високогір'ї Закарпатті буде значна сніголавинна небезпека, III рівень.

Зверніть увагу! За даними Укргідрометцентру, температура повітря в Україні коливатиметься у межах +3...+8 градусів. У всіх регіонах, крім північних, падатиме дощ, а в Карпатах – ще мокрий сніг.

Негода в Україні: останні новини

31 грудня – 1 січня у Львові оголошували штормове попередження. Все через сильні пориви вітру та ожеледицю на дорогах. Міська рада закликала мешканців бути обережними та дотримуватися безпечної дистанції на дорогах.

31 грудня дороги Києва скувала сильна ожеледиця. Особливо складна ситуація була на Бориспільській та Одеській трасах. У ДТП потрапили десятки автомобілів.

На Кіровоградщині 2 дні падав сильний сніг, який спричинив 30-сантиметрові намети. У Кропивницькому дороги чистили 70 одиниць комунальної техніки. Через негоду сотні людей звернулися до травмпунктів, а водії злітали на автомобілях у кювети зі слизької дороги.

29 грудня через сильну хурделицю Харків застряг у заторах. У місто навіть заборонили в'їжджати вантажівкам, вагою понад 8 тонн. Така ж ситуація була на дорогах Дніпра.

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