Якою буде погода 4 січня

У західних та східних областях синоптики прогнозують сильний вітер. Пориви становитимуть 15 – 20 метрів на секунду.

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У Карпатах вітер буде ще сильніший – 25 – 28 метрів на секунду. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, через відлигу на високогір'ї Закарпатті буде значна сніголавинна небезпека, III рівень.

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