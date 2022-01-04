Якою буде погода 4 січня
У західних та східних областях синоптики прогнозують сильний вітер. Пориви становитимуть 15 – 20 метрів на секунду.
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У Карпатах вітер буде ще сильніший – 25 – 28 метрів на секунду. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Крім того, через відлигу на високогір'ї Закарпатті буде значна сніголавинна небезпека, III рівень.
Негода в Україні: останні новини
- 31 грудня – 1 січня у Львові оголошували штормове попередження. Все через сильні пориви вітру та ожеледицю на дорогах. Міська рада закликала мешканців бути обережними та дотримуватися безпечної дистанції на дорогах.
- 31 грудня дороги Києва скувала сильна ожеледиця. Особливо складна ситуація була на Бориспільській та Одеській трасах. У ДТП потрапили десятки автомобілів.
- На Кіровоградщині 2 дні падав сильний сніг, який спричинив 30-сантиметрові намети. У Кропивницькому дороги чистили 70 одиниць комунальної техніки. Через негоду сотні людей звернулися до травмпунктів, а водії злітали на автомобілях у кювети зі слизької дороги.
- 29 грудня через сильну хурделицю Харків застряг у заторах. У місто навіть заборонили в'їжджати вантажівкам, вагою понад 8 тонн. Така ж ситуація була на дорогах Дніпра.
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