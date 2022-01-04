Какой будет погода 4 января

В западных и восточных областях синоптики прогнозируют сильный ветер. Порывы составят 15 – 20 метров в секунду.

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В Карпатах ветер будет еще сильнее – 25–28 метров в секунду. Спасатели объявили I уровень опасности, желтый.

Кроме того, из-за оттепели на высокогорье Закарпатье будет значительная снеголавинная опасность, III уровень.

Обратите внимание! По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +3...+8 градусов. Во всех регионах, кроме северных, будет падать дождь, а в Карпатах – еще мокрый снег.

Непогода в Украине: последние новости

31 декабря – 1 января во Львове объявляли штормовое предупреждение. Все из-за сильных порывов ветра и гололеда на дорогах. Городской совет призвал жителей быть осторожными и соблюдать безопасную дистанцию на дорогах.

31 декабря дороги Киева сковала сильная гололедица. Особенно сложная ситуация была на Бориспольской и Одесской трассах. В ДТП попали десятки автомобилей.

На Кировоградщине 2 дня падал сильный снег, который вызвал 30-сантиметровые сугробы. В Кропивницком дороги чистили 70 единиц коммунальной техники. Из-за непогоды сотни людей обратились в травмпункты, а водители слетали на автомобилях в кюветы со скользкой дороги.

29 декабря из-за сильной метели Харьков застрял в пробках. В город даже запретили въезжать грузовикам весом больше 8 тонн. Такая же ситуация была на дорогах Днепра.

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