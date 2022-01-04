Какой будет погода 4 января

В западных и восточных областях синоптики прогнозируют сильный ветер. Порывы составят 15 – 20 метров в секунду.

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В Карпатах ветер будет еще сильнее – 25–28 метров в секунду. Спасатели объявили I уровень опасности, желтый.

Кроме того, из-за оттепели на высокогорье Закарпатье будет значительная снеголавинная опасность, III уровень.

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