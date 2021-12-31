Также будет плохая погода и на следующий день, 1 января. Кроме этого, предостерегли о возможности схода лавин в горах Львовской области.
Важно На дорогах Украины гололедица: полезные советы водителям и пешеходам
Чего следует остерегаться
Жители области эти 2 дня будут страдать от порывов северо-западного ветра. Его скорость будет достигать 15 – 20 метров в секунду.
Также на дорогах будет сильная гололедица. Поэтому Львовский горсовет призвал жителей области быть осмотрительными.
О чем следует помнить
Всех водителей попросили выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию. Еще стоит не забывать о включенных фарах. Эти простые советы могут даже спасти чью-то жизнь.
Но даже пешеходам стоит беречься, потому что гололед опасен и для них. Поэтому стоит носить обувь с нескользкими подошвами, а также переходить дорогу только в специально предназначенных для этого местах.