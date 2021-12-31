Також буде погана погода й наступного дня, 1 січня. Окрім цього, застерегли про можливість сходження лавин у горах Львівської області.
Важливо На дорогах України ожеледиця: корисні поради водіям та пішоходам
Чого слід остерігатися
Жителі області ці 2 дні потерпатимуть від поривів північно-західного вітру. Його швидкість сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.
Також на дорогах буде сильна ожеледиця. Тому Львівська міськрада закликала жителів області бути обачними.
Про що слід пам'ятати
Усіх водіїв попросили обирати помірну швидкість і дотримуватися безпечної дистанції. Ще варто не забувати про ввімкнені фари. Ці прості поради можуть навіть врятувати чиєсь життя.
Та навіть пішоходам варто берегтися, бо ожеледь небезпечна й для них. Тому варто носити взуття з неслизькими підошвами, а також переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.