Де українцям очікувати дощ

Упродовж дня температура повітря в Україні коливатиметься у межах +3...+8 градусів. Нижче нуля стовпчики термометрів опустяться лише вночі на Сході.

Цікаво Якою буде погода на Святвечір та Різдво: прогноз від синоптиків

Найбільше дощитиме у західних областях. Водночас взагалі опадів не прогнозують:

у Житомирі,

Києві,

Чернігові,

Сумах.

У Карпатах дощ падатиме разом із мокрим снігом.

За словами синоптикині Наталки Діденко, вітер буде південно-західний. Місцями штормові пориви становитимуть 15 – 20 метрів на секунду.

У Києві домінуватиме волога повітряна маса, проте істотніші опади можливі аж ввечері. Переважно дощ. Вітер буде південно-західний, поривчастий, іноді – сильний.

Надворі переважно тепла погода. На Сході України та на Сумщині ліпить новорічний сніг та ще тримається невеликий морозець, на Запоріжжі – мокрий сніг, навколо Карпат – дощ та мокрий сніг. Словом, є на що подивитися,

– наголосила Діденко.

Погода в містах України 4 січня

Ужгород – +5...+7

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +4...+6

Вінниця – +5...+7

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +4...+6

Суми – +3...+5

Полтава – +4...+6

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Київ – +5...+7



Прогноз погоди на 4 січня / Карта Укргідрометцентру