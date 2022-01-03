Где украинцам ожидать дождь
В течение дня температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +3…+8 градусов. Ниже нуля столбики термометров опустятся только ночью на Востоке.
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Больше всего будет дождить в западных областях. В то же время, вообще осадков не прогнозируют:
- в Житомире,
- Киеве,
- Чернигов,
- Сумах.
В Карпатах дождь будет идти вместе с мокрым снегом.
По словам синоптика Наталки Диденко, ветер будет юго-западным. Местами штормовые порывы составят 15 – 20 метров в секунду.
В Киеве будет доминировать влажная воздушная масса, однако более существенные осадки возможны только вечером. Преимущественно дождь. Ветер будет юго-западный, порывистый, иногда сильный.
На дворе преимущественно теплая погода. На Востоке Украины и Сумщине лепит новогодний снег и еще держится небольшой морозец, в Запорожье – мокрый снег, вокруг Карпат – дождь и мокрый снег. Словом, есть на что посмотреть,
– подчеркнула Диденко.
Погода в городах Украины 4 января
Ужгород – +5...+7
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +5...+7
Одесса – +6...+8
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +4...+6
Сумы – +3...+5
Полтава – +4...+6
Днепр – +4...+6
Запорожье – +6...+8
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +5...+7
Прогноз погоды на 4 января / Укргидрометцентр