Где украинцам ожидать дождь

В течение дня температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +3…+8 градусов. Ниже нуля столбики термометров опустятся только ночью на Востоке.

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Больше всего будет дождить в западных областях. В то же время, вообще осадков не прогнозируют:

в Житомире,

Киеве,

Чернигов,

Сумах.

В Карпатах дождь будет идти вместе с мокрым снегом.

По словам синоптика Наталки Диденко, ветер будет юго-западным. Местами штормовые порывы составят 15 – 20 метров в секунду.

В Киеве будет доминировать влажная воздушная масса, однако более существенные осадки возможны только вечером. Преимущественно дождь. Ветер будет юго-западный, порывистый, иногда сильный.

На дворе преимущественно теплая погода. На Востоке Украины и Сумщине лепит новогодний снег и еще держится небольшой морозец, в Запорожье – мокрый снег, вокруг Карпат – дождь и мокрый снег. Словом, есть на что посмотреть,

– подчеркнула Диденко.

Погода в городах Украины 4 января

Ужгород – +5...+7

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +6...+8

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +6...+8

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +5...+7

Прогноз погоды на 4 января / Укргидрометцентр