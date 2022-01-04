Об этом сообщил глава Управления стихийным бедствием провинции Дайкунди Асадулла Сарвари. Он отметил, что лавина накрыла поселок Харзар в уезде Кити.

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Из-за снегопада перекрыты дороги

По словам Сарвари, во многих уездах провинции сейчас интенсивный снегопад. Именно поэтому многие дороги закрыты для проезда.

Обратите внимание! Возникновение лавин возможно во всех горных районах мира, где есть устойчивый снежный покров. В Афганистане высокие горы и плоскогорья занимают около 80% территории страны.

Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала

Сход лавин: последние новости

В Южной Осетии сошла лавина, под которой оказались военные. На момент бедствия они были в казарме. Погибли по меньшей мере 2 человека.

В австрийских горах погибли 3 лыжника, а еще 4 – пострадали. Трагедия произошла в результате схода лавины в районе Твенг в провинции Зальцбург.

В Польше в заснеженных Татрах застряла украинка, поднимавшаяся в горы без подготовки. За ней отправили спасателей на вертолете.

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