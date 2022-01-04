Об этом сообщил глава Управления стихийным бедствием провинции Дайкунди Асадулла Сарвари. Он отметил, что лавина накрыла поселок Харзар в уезде Кити.

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Из-за снегопада перекрыты дороги

По словам Сарвари, во многих уездах провинции сейчас интенсивный снегопад. Именно поэтому многие дороги закрыты для проезда.

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