Об этом сообщил глава Управления стихийным бедствием провинции Дайкунди Асадулла Сарвари. Он отметил, что лавина накрыла поселок Харзар в уезде Кити.
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Из-за снегопада перекрыты дороги
По словам Сарвари, во многих уездах провинции сейчас интенсивный снегопад. Именно поэтому многие дороги закрыты для проезда.
Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала
Сход лавин: последние новости
- В Южной Осетии сошла лавина, под которой оказались военные. На момент бедствия они были в казарме. Погибли по меньшей мере 2 человека.
- В австрийских горах погибли 3 лыжника, а еще 4 – пострадали. Трагедия произошла в результате схода лавины в районе Твенг в провинции Зальцбург.
- В Польше в заснеженных Татрах застряла украинка, поднимавшаяся в горы без подготовки. За ней отправили спасателей на вертолете.
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