Поисково-спасательная операция продолжается. Под лавину попали 5 человек, троих уже нашли.

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На месте работают спасатели

Военные находились в опорном пункте для охраны Рокского тоннеля. На месте происшествия работают местные спасатели, а также отряд североосетинского МЧС.

Ранее об угрозе схода лавин сообщали в Северной Осетии. Движение по Транскавказской магистрали остановили 20 декабря. Еще с 19 декабря не возобновили движения по Военно-Грузинской дороге.

Смотрите на карте, где расположен Рокский тоннель:

Что известно о Рокском тоннеле:

Рокский тоннель – это автомобильный тоннель через Главный Кавказский хребет на Рокском перевале.

Он расположен под горой Сохс между Северной и Южной Осетией.

Протяженность тоннеля составляет 3,7 км.

Важно! Именно из-за этого тоннеля в 2008 году российские войска вторглись на территорию Грузии. С этого и началась война. Южная Осетия – самопровозглашенная республика под влиянием России.

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