Лыжников накрыла снежная плита шириной 200 метров

Известно, что группа из 11 человек поднималась на склон во время лыжного тура. 8 из них попали под снежную плиту шириной примерно 200 метров.

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Местная полиция рассказала, что 3 лыжников полностью накрыли лавина, а еще 2 частично попали в снежную ловушку, но смогли освободиться.

Что известно о пострадавших

Двоих лыжников спасатели нашли с помощью поисковых устройств. Один из них был уже мертв, а другой позже умер в больнице в Клагенфурте. Третий пострадавший не имел при себе поискового устройства. Его тело нашли только через 4 часа после схода лавины.

Жертвами стали граждане Австрии:

двоим из них 19 лет,

третьему – 24 года.

Еще двоих раненых лыжников доставили в местную больницу.

Обратите внимание! На Закарпатье в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины вечером 4 декабря потерялись 3 мужчин на снегоходах. По состоянию на 5 декабря их разыскивают спасатели из 4 горных отделений и волонтеры.



Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала

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