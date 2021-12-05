Лыжников накрыла снежная плита шириной 200 метров
Известно, что группа из 11 человек поднималась на склон во время лыжного тура. 8 из них попали под снежную плиту шириной примерно 200 метров.
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Местная полиция рассказала, что 3 лыжников полностью накрыли лавина, а еще 2 частично попали в снежную ловушку, но смогли освободиться.
Что известно о пострадавших
Двоих лыжников спасатели нашли с помощью поисковых устройств. Один из них был уже мертв, а другой позже умер в больнице в Клагенфурте. Третий пострадавший не имел при себе поискового устройства. Его тело нашли только через 4 часа после схода лавины.
Жертвами стали граждане Австрии:
- двоим из них 19 лет,
- третьему – 24 года.
Еще двоих раненых лыжников доставили в местную больницу.
Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала
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