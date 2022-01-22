Кроме этого, еще 9 гражданских получили различные травмы. Их доставили в местную больницу. По словам медиков, 3 человека находятся в тяжелом состоянии.
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Кто за этим стоит – пока неизвестно
Как утверждают боевики "Талибана", взорвалась бомба, прикрепленная к топливному баку микроавтобуса. Инцидент произошел утром в субботу, 22 января. Пока никто не взял на себя ответственность за трагедию. Талибы заявили, что начали расследование.
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- Осенью 2021 года взорвался микроавтобус в пригороде Кабула. Погиб местный журналист – репортер Хамид Сайгани. Еще 4 человека оказались в больнице.
- Ранее в ноябре раздался мощный взрыв в мечети афганской провинции Нангархар. Здание расположено возле границы с Пакистаном. Известно о как минимум 3 жертвах.
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