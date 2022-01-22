Кроме этого, еще 9 гражданских получили различные травмы. Их доставили в местную больницу. По словам медиков, 3 человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Из-за схода лавины в Афганистане погибли люди

Кто за этим стоит – пока неизвестно

Как утверждают боевики "Талибана", взорвалась бомба, прикрепленная к топливному баку микроавтобуса. Инцидент произошел утром в субботу, 22 января. Пока никто не взял на себя ответственность за трагедию. Талибы заявили, что начали расследование.

Похожие инциденты в Афганистане

Афганистан приближается к катастрофе: смотрите видео