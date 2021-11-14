Взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта талибов. Водитель микроавтобуса рассказал о подозрительном пассажире, из-за которого вероятно могла произойти трагедия.

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Погиб афганский журналист

Журналистам удалось пообщаться с водителем микроавтобуса, который сейчас находится в больнице. Он рассказал, что за несколько минут до взрыва к нему подсел подозрительный мужчина. После трагедии два человека, по словам водителя, в горящей одежде выпали из задней части микроавтобуса.

В Центре афганских журналистов сообщили, что погибшим в результате взрыва является репортер Хамид Сайгани, который ранее работал на телеканале Ariana.

К сожалению, мы потеряли еще одного репортера,

– говорится в заявлении.



Погибший журналист Хамид Сейгани / Фото Unitel

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