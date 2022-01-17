Інцидент стався одній з квартир на третьому поверсі триповерхового житлового будинку. З'явилися фото з квартири, яка постраждала внаслідок вибуху газу.
До теми У Чернівцях трапився вибух у будинку: постраждали люди
Деталі про вибух у Чернівцях
Вибух трапився у будинку на вулиці Шептицького. Внаслідок інциденту пошкоджень зазнали вікна двох суміжних квартир та двері в під'їзді. Газові прилади, зокрема дві пічки та плита, не зруйновані.
На місці працюють фахівці.
Наслідки вибух у квартирі Чернівців: Фото "Чернівцігаз"
Причина вибуху в будинку та постраждалі
Суспільне з посиланням на заяву речниці патрульної поліції області Юлію Замерзляк пише, що трапився вибух газу в одній із квартир.
У результаті інциденту постраждали 2 людей. У лікарні швидкої допомоги повідомили, що госпіталізували чоловіка та жінку з опіками обличчя та рук. Усіх інших мешканців будинку евакуювали.
Нагадаємо, вибух стався 16 січня, приблизно о 19:17 на вулиці Шептицького, 15.
У Чернівцях трапився вибух в житловому будинку: дивіться відео
Уривок з допису "Чернівцігаз":
У центрі Чернівців стався вибух газоповітряної суміші, без подальшого загоряння.
Внаслідок вибуху, з опіками госпіталізовано жінку 1948 року народження.
Інцидент стався одній з квартир на третьому поверсі триповерхового житлового будинку.
Вибухом пошкоджено вікна двох суміжних квартир та двері в під'їзді.
Газові прилади (дві пічки та плита) без пошкоджень.