Инцидент произошел в одной из квартир на третьем этаже трехэтажного жилого дома. Появились фото из квартиры, пострадавшей в результате взрыва газа.
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Детали о взрыве в Черновцах
Взрыв произошел в доме на улице Шептицкого. В результате инцидента повреждения получили окна двух смежных квартир и двери в подъезде. Газовые приборы, в том числе две печки и плита, не разрушены.
На месте работают специалисты.
Последствия взрыва в квартире Черновцов: Фото "Черновцыгаз"
Причина взрыва в доме и пострадавшие
Суспільне со ссылкой на заявление пресс-секретаря патрульной полиции области Юлию Замерзляк пишет, что произошел взрыв газа в одной из квартир.
В результате инцидента пострадали 2 человека. В больнице скорой помощи сообщили, что госпитализировали мужчину и женщину с ожогами лица и рук. Всех жильцов дома эвакуировали.
Напомним, взрыв произошел 16 января, примерно в 19:17 на улице Шептицкого, 15.
В Черновцах произошел взрыв в жилом доме: смотрите видео
Отрывок из статьи "Черновцыгаз":
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В результате взрыва с ожогами госпитализировали женщину 1948 года рождения.
Инцидент произошел в одной из квартир на третьем этаже трехэтажного жилого дома.
Взрывом повреждены окна двух смежных квартир и двери в подъезде.
Газовые приборы (две печки и плита) без повреждений.