Инцидент произошел в одной из квартир на третьем этаже трехэтажного жилого дома. Появились фото из квартиры, пострадавшей в результате взрыва газа.

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Детали о взрыве в Черновцах

Взрыв произошел в доме на улице Шептицкого. В результате инцидента повреждения получили окна двух смежных квартир и двери в подъезде. Газовые приборы, в том числе две печки и плита, не разрушены.

На месте работают специалисты.

Последствия взрыва в квартире Черновцов: Фото "Черновцыгаз"

Причина взрыва в доме и пострадавшие

Суспільне со ссылкой на заявление пресс-секретаря патрульной полиции области Юлию Замерзляк пишет, что произошел взрыв газа в одной из квартир.

В результате инцидента пострадали 2 человека. В больнице скорой помощи сообщили, что госпитализировали мужчину и женщину с ожогами лица и рук. Всех жильцов дома эвакуировали.

Напомним, взрыв произошел 16 января, примерно в 19:17 на улице Шептицкого, 15.

В Черновцах произошел взрыв в жилом доме: смотрите видео

Обратите внимание! 10 января в городе Дружковка Д онецкой области произошел взрыв газа. Инцидент произошел в квартире на 9-м этаже. Спасатели вытащили из задымленной квартиры одного человека. Его передали медикам.

Отрывок из статьи "Черновцыгаз":

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Инцидент произошел в одной из квартир на третьем этаже трехэтажного жилого дома.

Взрывом повреждены окна двух смежных квартир и двери в подъезде.

Газовые приборы (две печки и плита) без повреждений.