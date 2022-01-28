Трагедия произошла ночью. Известно, что один человек погиб.
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Двое травмированных получили многочисленные травмы
Взрыв произошел на улице Ивана Франко в Запорожье в жилом доме.
Пострадало 2 человека: женщина примерно 35 лет и женщина 55 лет и была констатирована смерть пострадавшей женщины 76 лет,
– сообщили в больнице.
Добавили, что на месте происшествия работали 2 фельдшерские, 1 врачебная, 1 кардио реанимационная и 2 реанимационные бригады.
80% ожогов тела и травмы головы
По состоянию ориентировочно на 9 часов 28 января пострадавшие:
- женщина 35 лет – получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, многочисленные ожоги тела 2А – 3 степени, то есть 80% тела, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок;
- женщина 55 лет – получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левой стопы, отравление продуктами горения.
Раненые женщины находятся в больнице. К сожалению, один человек погиб.