Трагедія трапилась вночі. Відомо, що одна людина загинула.
До теми У Запоріжжі в багатоквартирному будинку стався вибух, є жертва
Двоє травмованих отримали численні травми
Вибух трапився на вулиці Івана Франка в Запоріжжі у житловому будинку.
Постраждало 2 осіб: жінка приблизно 35 років та жінка 55 років і була констатована смерть постраждалої жінки 76 років,
– повідомили в лікарні.
Додали, що на місці події працювали 2 фельдшерські, 1 лікарська, 1 кардіореанімаційна та 2 реанімаційні бригади.
80% опіків тіла та травми голови
Станом орієнтовно на 9 годину 28 січня постраждалі:
- жінка 35 років – отримала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, чисельні опіки тіла 2А – 3 ступеня, тобто 80% тіла, опік верхніх дихальних шляхів, опіковий шок;
- жінка 55 років – отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму лівої стопи, отруєння продуктами горіння.
Поранені жінки перебувають в лікарні. На жаль, одна людина загинула.