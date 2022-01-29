Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, в третьем и четвертом подъездах уже есть свет, вода и отопление. В понедельник, 31 января, здесь обследуют вентиляцию и подключат газ.

Ранее Травмы головы и ожоги: что известно о состоянии пострадавших из-за взрыва в Запорожье

В доме постепенно подключают коммуникации

Жильцы квартир этих подъездов уже вернулись в свои квартиры,

– написал Куртев.

29 января будут включать отопление, водоснабжение и свет уже в 1-м подъезде. Чтобы коммунальщики могли работать и в вечернее время, возле дома провели дополнительное уличное освещение.

Поврежденные стены пока закроют брусом

В городском совете рассказали, что все поврежденные элементы стен и окон закроют пленкой, ДСП и деревянным брусом. Надеются, что за 29 – 20 января с этой задачей справятся.

Больше всего пострадал второй подъезд

Больше всего от взрыва пострадал второй подъезд, так как здесь полностью разрушены две квартиры – на втором и третьем этажах. Пострадавшим обещают оказать первую помощь в размере около 26 тысяч гривен на каждого.

На месте дежурит мобильный офис, в котором можно написать заявление на получение такой помощи, и сразу сделать ксерокопии документов. Уже поступило 14 заявлений на получение такой финансовой помощи,

– пояснил Куртев.

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Пока жителей дома временно поселяют в общежитие. Однако желание там жить изъявила пока одна семья, еще одна, возможно, присоединится.

Обратите внимание! В мэрии сообщили, что двое пострадавших до сих пор находятся в больнице. Один человек – в очень тяжелом состоянии, с 90% ожогов тела.

Что известно о взрыве в Запорожье: коротко

Взрыв произошел утром 28 января, вызвала трагедию газовоздушная смесь. Погибла пожилая женщина.

Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Повреждения получили 7 квартир. Жильцов эвакуировали.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство.

Смотрите видео о взрыве в Запорожье:

Текст публикации Анатолия Куртева:

На втором за сегодня внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС обсудили следующие вопросы:

– Работ спасательных и правоохранительных служб,

– Относительно пострадавших

В результате взрыва один человек погиб. Еще два человека госпитализированы: один находится в тяжелом состоянии и имеет ожоги 90% тела, другой находится в терапевтическом отделении (по результатам обследования у него исключены какие-либо патологии). Еще один пострадавший человек находится на амбулаторном лечении с легкими телесными повреждениями.

– По восстановительным работам

Из четырех подъездов дома больше всего пострадал второй подъезд. Чуть меньше повреждений получил первый подъезд.

Полностью разрушены две квартиры второго подъезда: одна – на втором этаже, другая – на третьем. Там повреждены внешние стены.

Сейчас в 3-м и 4-м подъезде уже есть свет, вода, отопление. В понедельник в этих подъездах запланировано обследование вентиляции и запуск газа. Жильцы этих подъездов уже вернулись в свои квартиры.