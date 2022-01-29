Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, в третьем и четвертом подъездах уже есть свет, вода и отопление. В понедельник, 31 января, здесь обследуют вентиляцию и подключат газ.
Ранее Травмы головы и ожоги: что известно о состоянии пострадавших из-за взрыва в Запорожье
В доме постепенно подключают коммуникации
Жильцы квартир этих подъездов уже вернулись в свои квартиры,
– написал Куртев.
29 января будут включать отопление, водоснабжение и свет уже в 1-м подъезде. Чтобы коммунальщики могли работать и в вечернее время, возле дома провели дополнительное уличное освещение.
Поврежденные стены пока закроют брусом
В городском совете рассказали, что все поврежденные элементы стен и окон закроют пленкой, ДСП и деревянным брусом. Надеются, что за 29 – 20 января с этой задачей справятся.
Больше всего пострадал второй подъезд
Больше всего от взрыва пострадал второй подъезд, так как здесь полностью разрушены две квартиры – на втором и третьем этажах. Пострадавшим обещают оказать первую помощь в размере около 26 тысяч гривен на каждого.
На месте дежурит мобильный офис, в котором можно написать заявление на получение такой помощи, и сразу сделать ксерокопии документов. Уже поступило 14 заявлений на получение такой финансовой помощи,
– пояснил Куртев.
Читайте также Взрыв в жилом доме в Запорожье: правоохранители открыли уголовное дело
Пока жителей дома временно поселяют в общежитие. Однако желание там жить изъявила пока одна семья, еще одна, возможно, присоединится.
Что известно о взрыве в Запорожье: коротко
- Взрыв произошел утром 28 января, вызвала трагедию газовоздушная смесь. Погибла пожилая женщина.
- Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
- Повреждения получили 7 квартир. Жильцов эвакуировали.
- Правоохранительные органы открыли уголовное производство.
Смотрите видео о взрыве в Запорожье:
Текст публикации Анатолия Куртева:
На втором за сегодня внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС обсудили следующие вопросы:
– Работ спасательных и правоохранительных служб,
– Относительно пострадавших
В результате взрыва один человек погиб. Еще два человека госпитализированы: один находится в тяжелом состоянии и имеет ожоги 90% тела, другой находится в терапевтическом отделении (по результатам обследования у него исключены какие-либо патологии). Еще один пострадавший человек находится на амбулаторном лечении с легкими телесными повреждениями.
– По восстановительным работам
Из четырех подъездов дома больше всего пострадал второй подъезд. Чуть меньше повреждений получил первый подъезд.
Полностью разрушены две квартиры второго подъезда: одна – на втором этаже, другая – на третьем. Там повреждены внешние стены.
Сейчас в 3-м и 4-м подъезде уже есть свет, вода, отопление. В понедельник в этих подъездах запланировано обследование вентиляции и запуск газа. Жильцы этих подъездов уже вернулись в свои квартиры.