Рятувальникам вдалося вивести на свіже повітря 4 людей. Постраждалу 79-річну жінку несли 100 метрів до карети швидкої.

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Рятувальники не могли під'їхати до місця пожежі

Приблизно о 22:16 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в будинку №64 на вулиці Єфремова. Вогонь спалахнув у квартирі на другому поверсі. До місця виклику негайно виїхали співробітники ДСНС.

Прибувши до місця події, рятувальники не мали змоги доїхати до будинку, де виникла пожежа. Надзвичайники змушені були чекати аби відчинили ворота, щоб туди дістатись. На момент прибуття з квартири вибивався дим,

– розповіли у ДСНС Львівщини.

За інформацією ZAXID.NET, вогнеборці не могли під'їхати ближче до будинку через паркан, яким обгородили будівництво багатоповерхівки. Тоді рятувальники побігли долати займання, а водій чекав близько 10 хвилин, щоб охоронець відчинив ворота.

"Чим загрожує перекриття проїжджої частини приватним бізнесом? Щоб добратися до пожежі, МНС має їхати огородженою територією. А чи її відкриють, чи ні, це кожного дня лотерея. Сьогодні сталася пожежа на вулиці Єфремова, постраждалу несли 100 метрів до карети швидкої. А все тому, що фізично все огороджено парканом. Висновки робіть самі", – зазначили в ГО "Зручне місто".

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ГО "Зручне місто"

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Пожежу вдалося подолати

Рятувальники працювали в спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. На момент займання у квартирі перебувала її 79-річна власниця. Дочка вивела її на сходову клітину. Співробітники ДСНС донесли жінку до карети швидкої медичної допомоги. Вона отруїлася продуктами горіння. Постраждалу в стані легкого ступеня важкості госпіталізували у Львівський медичний інститут.

Окрім цього, через сильне задимлення на верхньому поверсі рятувальники вивели на свіже повітря 4 людей. Пожежу вдалося загасити о 22:43. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 2 квадратні метри. До ліквідації займання залучили 7 співробітників ДСНС та 2 одиниці спецтехніки. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.