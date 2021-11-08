Викликали поліцію: у Києві стався збій в роботі громадського транспорту

У Києві через скупчення автомобілів стався збій в роботі громадського транспорту. Водночас величезний наплив машин призводить до аварій на дорогах.

Відтак, на проспекті Степана Бандери, 21 в напрямку станції "Зеніт" через ДТП сталася затримка руху тролейбусів № 25, 27, 29, 30, 31, 34. На місце події викликали поліцію.

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У Київпастрансі зазначають, що пересування столичного комунального транспорту вдалося відновити о 08:35 ранку. Однак він продовжує курсувати з відхиленням від графіка.

Затори на дорогах у Києві

Згідно з даними GoogleMaps, вранці на правому березі затори утворилися на проспектах:

Голосіївському;

Повітрофлотському;

Валерія Лобановського;

Перемоги;

Степана Бандери;

Любомира Гузара;

Леся Курбаса.

На вулицях Борщагівській, Гарматній, Данила Щербаківського, Вадима Гетьмана, Щусєва, Дегтярівській, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Дорогожицькій, Семена Скляренка, Кирилівській, Короленківській та бульварі Тараса Шевченка.

Тим часом на лівому березі рух ускладнено на проспектах:

Броварському;

Юрія Гагаріна;

Миколи Бажана;

Соборності;

Романа Шухевича.

На вулицях Попудренка, Оноре де Бальзака, Андрія Малишка, Кіото, Братиславській. Окрім цього, на Північному та Дарницькому мостах.

В столиці з 1 листопада діють суворі карантинні обмеження: проїзд у громадському транспорті можливий лише за наявності сертифіката про щеплення від коронавірусу, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген, чинних протягом 72 години.