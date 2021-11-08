На проспекте Степана Бандеры, 21 в направлении станции "Зенит" из-за ДТП произошла задержка движения троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31, 34. На место происшествия вызвали полицию.
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В Киевпасстрансе отмечают, что передвижение столичного коммунального транспорта удалось возобновить в 08:35 утра. Однако он продолжает курсировать с отклонением от графика.
Пробки на дорогах в Киеве
Согласно данным GoogleMaps, на правом берегу пробки образовались на проспектах:
- Голосеевском;
- Воздухофлотском;
- Валерия Лобановского;
- Победы;
- Степана Бандеры;
- Любомира Гузара;
- Леся Курбаса.
На улицах Борщаговской, Гарматной, Даниила Щербаковского, Вадима Гетьмана, Щусева, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Дорогожицкой, Семена Скляренко, Кирилловской, Короленковской и бульваре Тараса Шевченко.
Тем временем на левом берегу движение затруднено на проспектах:
- Броварском;
- Юрия Гагарина;
- Николая Бажана;
- Соборности;
- Романа Шухевича.
На улицах Попудренко, Оноре де Бальзака, Андрея Малышко, Киото, Братиславской. Кроме того, на Северном и Дарницком мостах.