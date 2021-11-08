На проспекте Степана Бандеры, 21 в направлении станции "Зенит" из-за ДТП произошла задержка движения троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31, 34. На место происшествия вызвали полицию.

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В Киевпасстрансе отмечают, что передвижение столичного коммунального транспорта удалось возобновить в 08:35 утра. Однако он продолжает курсировать с отклонением от графика.

Пробки на дорогах в Киеве

Согласно данным GoogleMaps, на правом берегу пробки образовались на проспектах:

  • Голосеевском;
  • Воздухофлотском;
  • Валерия Лобановского;
  • Победы;
  • Степана Бандеры;
  • Любомира Гузара;
  • Леся Курбаса.

На улицах Борщаговской, Гарматной, Даниила Щербаковского, Вадима Гетьмана, Щусева, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Дорогожицкой, Семена Скляренко, Кирилловской, Короленковской и бульваре Тараса Шевченко.

Тем временем на левом берегу движение затруднено на проспектах:

  • Броварском;
  • Юрия Гагарина;
  • Николая Бажана;
  • Соборности;
  • Романа Шухевича.

На улицах Попудренко, Оноре де Бальзака, Андрея Малышко, Киото, Братиславской. Кроме того, на Северном и Дарницком мостах.