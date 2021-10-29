Вимагав 90 тисяч гривень хабаря: на Київщині викрили поліцейського

Внутрішня безпека Нацполіції викрила поліцейського Київської області. Чоловік планував отримати хабар, проте його затримали під час передачі грошей.

На корупційних діях викрили заступника начальника слідчого відділення одного з відділів Бучанського районного управління поліції. Фігурантові оголосили про підозру.

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"Поліцейський вимагав 3 500 доларів США (приблизно 90 тисяч гривень – 24 канал) у чоловіка за повернення йому вилученого автомобіля та звільнення від кримінальної відповідальності за фактом скоєної ДТП", – мовиться у повідомленні пресслужби поліції.

На підставі зібраних матеріалів відповідні відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України.

Що загрожує підозрюваному

Під час отримання другої частини хабаря – 70 тисяч гривень – майора поліції затримали з речовими доказами. За місцем проживання та у службовому кабінеті поліцейського провели санкціоновані обшуки.

Вилучено майже 23 000 доларів США, серед яких і кошти, отримані поліцейським на першій передачі неправомірної вигоди,

– зазначили у поліції.

У випадку доведення вини поліцейському може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Наразі його затримали.

На Київщині викрили поліцейського: дивіться відео Нацполіції