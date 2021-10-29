На коррупционных действиях разоблачили заместителя начальника следственного отделения одного из отделов Бучанского районного управления полиции. Фигуранту объявили о подозрении.

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"Полицейский требовал 3 500 долларов США (примерно 90 тысяч гривен – 24 канал) у мужчины за возвращение ему изъятого автомобиля и освобождение от уголовной ответственности по факту совершенного ДТП", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

На основании собранных материалов соответствующие сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины.

Что грозит подозреваемому

Во время получения второй части взятки – 70 тысяч гривен – майора полиции задержали с вещественными доказательствами. По месту жительства и в служебном кабинете полицейского провели санкционированные обыски.

Изъято почти 23 000 долларов США, среди которых и средства, полученные полицейским на первой передаче неправомерной выгоды,

– отметили в полиции.

В случае доказательства вины полицейскому может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас его задержали.

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