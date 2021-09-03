"Він на мене йде, мені страшно": у Києві біля станції метро перехожі зустріли лося

Біля станції метро "Житомирська" в Києві перехожі побачили лося. Він вільно гуляв дорогою і зовсім не боявся, коли його знімали.

Тварину помітили 3 вересня. У мережі опублікували відео зустрічі. Люди здебільшого позитивно відреагували на цю подію.

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"Він – агресивний?"

Лося зустріли на вуличці поблизу станції метро. Одразу поряд розташована траса. Перехожі хвилюються, щоб тварина не "вискочила" на дорогу. У мережі люди по-різному реагували на відео. Одні дивувалися, а інші казали, що це – звична справа. Ось кілька реакцій:

"Біля Макарова зустріли 5 оленів минулого літа";

"Пф, я їх кожен день на дорогах Києва бачу";

"Лось увічливий?";

"Зустріч лося з оленем";

"А де візок Діда Мороза?"

"Тварини тягнуться до людей, а від них – тільки зло".

Автор відео сам кумедно коментує ситуацію. Багато реакцій під відео саме через його слова.

Він на мене йде, мені страшно. Що робити в таких ситуаціях? Він – агресивний?

– каже хлопець.

У Києві біля станції метро побачили лося: дивіться відео з телеграму "Ху**ый Киев"