Показав поліції статевий орган: на Вінниччині затримали громадського активіста з Києва
Джерело:Поліція Вінницької області
На трасі Калинівка – Вінниця поліція зупинила мікроавтобус Volkswagen за перевищення швидкості. У салоні їхали члени громадської організації "КПК". Одного з них правоохоронцям довелось затримати, адже він був дуже агресивним й показав свій статевий орган.
Такі дії розцінили як хуліганство й втручання у діяльність працівника правоохоронного органу. Чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі.
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Розмовляв матюками й показав статевий орган
Громадський активіст лаявся нецензурною лексикою й навіть погрожував інспектору поліції. Потім спитав чому камера правоохоронця направлена не на обличчя.
Чому камера мені в пі*юн дивиться,
– запитав він.
Потім розстібнув ремінь й дістав свій статевий орган, який бачили всі присутні – поліцейські й інші члени громадської організації. Закінчилось все тим, що правопорушника пов’язали й силою доставили у Вінницю у відділок.
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Що це за громадська організація
Всі пасажири мікроавтобусу були одягнуті у білі футболки з логотипом ГО "КПК". Організація "створена колом суспільно активних та небайдужих людей", йдеться на сторінці у фейсбук цієї ГО. Вона бореться проти корупції, свавілля поліції й нібито викриває нечесних політиків.
Редакція сайту 24 каналу звернулась до ГО, аби вони прокоментували ситуацію й оцінили дії їх члена.