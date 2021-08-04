Показав поліції статевий орган: на Вінниччині затримали громадського активіста з Києва

На трасі Калинівка – Вінниця поліція зупинила мікроавтобус Volkswagen за перевищення швидкості. У салоні їхали члени громадської організації "КПК". Одного з них правоохоронцям довелось затримати, адже він був дуже агресивним й показав свій статевий орган.

Такі дії розцінили як хуліганство й втручання у діяльність працівника правоохоронного органу. Чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі.

Схожа історія Наша відповідь коронавірусу: у київському вікні виставили непристойну статуетку

Розмовляв матюками й показав статевий орган

Громадський активіст лаявся нецензурною лексикою й навіть погрожував інспектору поліції. Потім спитав чому камера правоохоронця направлена не на обличчя.

Чому камера мені в пі*юн дивиться,

– запитав він.

Потім розстібнув ремінь й дістав свій статевий орган, який бачили всі присутні – поліцейські й інші члени громадської організації. Закінчилось все тим, що правопорушника пов’язали й силою доставили у Вінницю у відділок.

На Вінниччині затримали громадського активіста з Києва: відео

Що це за громадська організація

Всі пасажири мікроавтобусу були одягнуті у білі футболки з логотипом ГО "КПК". Організація "створена колом суспільно активних та небайдужих людей", йдеться на сторінці у фейсбук цієї ГО. Вона бореться проти корупції, свавілля поліції й нібито викриває нечесних політиків.

Редакція сайту 24 каналу звернулась до ГО, аби вони прокоментували ситуацію й оцінили дії їх члена.