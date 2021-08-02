Наразі невідомо хто це зробив та як до цього поставляться у поліції. Втім, фотографія Юрія Чабана, який помітив незвичну річ у вікні, привернула увагу у соцмережах.

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Що хотів сказати автор інсталяції

Людей насмішила така непристойна статуетка. Що хотів сказати автор такої інсталяції – лишається тільки здогадуватись.

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