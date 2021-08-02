Пока неизвестно кто это сделал и как к этому отнесутся в полиции. Впрочем, фотография Юрия Чабана, заметившего необычную вещь в окне, привлекла внимание в соцсетях.
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Что хотел сказать автор инсталляции
Людей насмешила такая непристойная статуэтка. Что хотел сказать автор такой инсталляции – остается только догадываться.
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