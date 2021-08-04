Такие действия расценили как хулиганство и вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Похожая история Наш ответ коронавирусу: в киевском окне выставили непристойную статуэтку

Разговаривал матом и показал половой орган

Общественный активист ругался нецензурной лексикой и даже угрожал инспектору полиции. Затем спросил почему камера полицейского направлена ​​не в лицо.

Почему камера мне в писюн смотрит,

– спросил он.

Затем расстегнул ремень и достал свой половой орган, который видели все присутствующие – полицейские и другие члены общественной организации. Закончилось все тем, что правонарушителя задержали и силой доставили в Винницу в участок.

В Винницкой области задержали общественного активиста из Киева: видео

Что это за общественная организация

Все пассажиры микроавтобуса были одеты в белые футболки с логотипом ОО "КПК". Организация "создана кругом общественно активных и неравнодушных людей", говорится на странице в фейсбук этой ОО. Она борется против коррупции, произвола полиции и якобы разоблачает нечестных политиков.

Редакция сайта 24 канала обратилась к ОО, чтобы они прокомментировали ситуацию и оценили действия их члена.