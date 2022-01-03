У Вишгороді під Києвом сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці

Серйозне займання у житловому будинку сталося зранку 3 грудня у Вишгороді Київської області. Для ліквідації пожежі довелося залучати на тільки місцевих рятувальників, але й їхніх колег з ще 7 міст.

Повідомлення про пожежу на даху 5-поверхівки у Вишгороді надійшло о 7:12. На щастя, майже всі жителі будинку змогли покинути охоплені димом та вогнем приміщення самостійно. Ще двом мешканцям знадобилася допомога рятувальників, однак вони практично не постраждали.

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Вогонь охопив 800 квадратних метрів даху

За даними надзвичайників, пожежа сталася на вулиці Спаській у Вишгороді в одній з новобудов.

Епіцентром загоряння був мансардний поверх будівлі.

Вогонь швидко розповсюдився майже усім дахом, через що гасити його було досить складно.



Рятувальники користувалися пожежними сходами / Фото ДСНС Київської області

На допомогу місцевим вогнеборцям вирушили їхні колеги з Нових Петрівців, Димера, Вишневого, Броварів, Пірнового, Сухолуччя та Гостомеля.



Вогонь швидко розповсюдився фактично по всьому даху / Фото ДСНС Київської області

На момент, коли рятувальники прибули на виклик, у будівлі ще перебували двоє людей, які не могли самостійно вибратися. З приміщення їх вивели бійці ДСНС. Вогонь на той час вже охопив 800 квадратних метрів площі.



У пожежі ніхто не загинув / Фото ДСНС Київської області

Майже через 3 години з моменту початку загоряння, пожежу локалізували. Рятувальники намагаються повністю загасити вогонь.

На місці події працюють 40 співробітників ДСНС та 11 одиниць спецтехніки.