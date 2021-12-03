На Вишгородщині затримали чоловіка, який вивіз роги лося із зони відчуження

На Вишгородщині поліцейські затримали зловмисника, який намагався вивезти із Чорнобильської зони роги лося. Про випадок правоохоронці розповіли 2 грудня.

Небезпечну знахідку в його автівці виявили на одному із контрольно-пропускних пунктів зони радіоактивного забруднення Чорнобильської атомної електростанції.

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Хотів провезти смертельний трофей нишком

Підпільно вивезти роги за межі безумовного відселення намагався 59-річний житель Славутича. Чоловік сподівався зробити це без обов'язкового дозволу та проходження дозиметричного контролю.



Роги лося знайшли під час огляду авто чоловіка / Фото поліції Київської області



Небезпечний трофей із зони відчуження віз 59-річний житель Славутича / Фото поліції Київської області

Як покарають мисливця

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог режиму радіаційної безпеки. Підозрюваному загрожує штраф у розмірі 50 – 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на 1 – 3 роки, або позбавлення волі на той самий строк.



Тепер зловмисник може опинитися у в'язниці / Фото поліції Київської області

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Наприкінці вересня на Київщині спіймали браконьєра, який убив у зоні відчуження молодого оленя. У зловмисника вилучили голову тварини та повні мішки м'яса.

Текст публікації поліції Київської області:

Поліція Вишгородщини виявила чоловіка, який намагався вивезти роги лося із зони Чорнобильської атомної електростанції.

На одному з контрольно-пропускних пунктів зони радіоактивного забруднення Чорнобильської атомної електростанції працівники відділу поліції №1 Вишгородського районного управління поліції під час перевірки легкового автомобіля виявили роги лося.

59-річний житель міста Славутич у салоні транспортного засобу намагався вивезти роги за межі безумовного відселення без передбаченого законом дозволу та дозиметричного контролю.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 267-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Шановні громадяни, закликаємо вас дотримуватися норм чинного законодавства.