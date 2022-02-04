Військова вантажівка пролетіла на червоний: у Києві постраждала 12-річна дівчинка

У столиці вантажівка нацгвардійців 4 лютого врізалась в автомобіль Toyota та мікроавтобус. За попередньою інформацією, вантажівка військових поїхала на червоне світло.

Аварія трапилась на перехресті проспекту Бажана та Харківської площі. У салоні Toyota була 12-річна дитина, яка постраждала. ЇЇ госпіталізували.

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Місце, де трапилась ДТП: дивіться відео

Що відомо про ДТП

За інформацією "Вартових Еспресо", автомобілі Toyota та мікроавтобус їхали по Харківській площі на зелений колір світлофора. По проспекту Бажана прямувала колона військового транспорту, з якого одна вантажівка встигла на зелений, а інша рушила, коли дозволили рух на Харківській площі.

Через це вантажівка військових зіткнулась з автомобілем Toyota та мікроавтобусом. Наразі поліція та з'ясовує деталі ДТП.

Очевидчі зафіксували момент аварії: дивіться відео

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У Києві вантажівка нацгвардійців розтрощила Toyota та мікроавтобус, постраждала дитина

У Києві на перехресті проспекту Бажана та Харківської площі сталася ДТП за участі вантажівки військових.

Попередньо, Вартовим Еспресо вдалося дізнатися, що автомобілі Toyota та мікроавтобус рухалися по Харківській площі на свій зелений.

По проспекту Бажана рухалася колона військового транспорту. Одна вантажівка встигла проїхати на зелений, а інша почала рух на перехресті, коли по Харківській площі вже загорівся дозволяючий сигнал світлофору і автівки почали рух.

Внаслідок цього вантажівка військових розтрощила Toyota та мікроавтобус. Попередньо, постраждала 12-річна пасажирка Toyota. ЇЇ шпиталізували. На місці працює поліція та слідчо-оперативна, які і з'ясують подробиці ДТП. По проспекту Бажана у напрямку м. Бориспіль утворився величезний затор.