Авария произошла на перекрестке проспекта Бажана и Харьковской площади. В салоне Toyota была 12-летняя девочка, которая пострадала. Ее госпитализировали.

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Место, где произошло ДТП: смотрите видео

Что известно о ДТП

По информации "Сторожевых Эспрессо", автомобили Toyota и микроавтобус ехали по Харьковской площади на зеленый цвет светофора. По проспекту Бажана направлялась колонна военного транспорта, из которой один грузовик успел на зеленый, а другой поехал, когда разрешили движение на Харьковской площади.

Поэтому грузовик военных столкнулся с автомобилем Toyota и микроавтобусом. Сейчас полиция выясняет детали ДТП.

Очевидцы зафиксировали момент аварии: смотрите видео

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В Киеве грузовик нацгвардейцев протаранил Toyota и микроавтобус, пострадал ребенок

В Киеве на перекрестке проспекта Бажана и Харьковской площади произошло ДТП с участием грузовика военных.

Предварительно, Сторожевым Эспрессо удалось узнать, что автомобили Toyota и микроавтобус двигались по Харьковской площади на свой зеленый.

По проспекту Бажана двигалась колонна военного транспорта. Один грузовик успел проехать на зеленый, а другой начал движение на перекрестке, когда на Харьковской площади уже загорелся разрешающий сигнал светофора и авто начали движение.

В результате грузовик военных протаранил Toyota и микроавтобус. Предварительно пострадала 12-летняя пассажирка Toyota. Ее госпитализировали. На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые и выяснят подробности ДТП. По проспекту Бажана в направлении г. Борисполь образовалась огромная пробка.